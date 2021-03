$!Fracasa nuevo intento de reflotar por completo el “Ever Given”

Los barcos remolcadores no han podido desencallar por completo el portacontenedores 'Ever Given', que bloquea el canal de Suez desde el pasado martes, en un nuevo intento al mediodía del lunes después de haber conseguido mover la popa de la enorme embarcación durante la madrugada.

La Autoridad del Canal de Suez había anunciado que se realizarían nuevas maniobras a las 11.30 de la mañana hora local (09.30 GMT), cuando el nivel de la marea subiera hasta dos metros, hasta su punto más elevado.

Ahora, está previsto que se repita la operación a lo largo de la tarde del lunes cuando vuelva a subir la marea, que entre ayer y hoy se sitúa en su momento álgido debido a la Luna llena.

Estos intentos tienen lugar después de que el jefe de la Autoridad del Canal de Suez, Osama Rabie, confirmara a primera hora de hoy 'el comienzo del reflote con éxito del barco 'Ever Given' después de que respondiera con éxito a las maniobras de arrastre y remolque' de la madrugada.