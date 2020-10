$!Gane Trump o Biden, la guerra comercial de EEUU con China seguirá

El origen del enfrentamiento

Y esa reticencia a unirse al TPP podría ser rentable para la UE si gana Biden.

'Políticamente, sería muy difícil para él lograr grandes acuerdos comerciales con países de ingresos bajos', indica a Efe el experto sénior del German Marshall Fund of the US Jacob Kirkegaard, que añade que con la UE 'no hay problemas laborales ni medioambientales' y 'es muy improbable' que EEUU deslocalice puestos de trabajo por los altos salarios.

En su opinión, 'si Biden quiere un gran acuerdo comercial internacional, no tiene realmente otra opción que hacerlo con Europa', donde las inversiones estadounidenses son tres veces mayores que las desembolsadas en Asia.

Tras la política comercial 'de castigo' infligida por Trump a su mayor socio comercial, que solo ha aspirado a 'mitigar daños' y mantener 'paciencia estratégica', según Kirkegaard, Europa espera una relación 'más constructiva' con Biden, quien, en cualquier caso, tendrá que atender la 'terrible situación' en la que encontrará la economía.

El vicepresidente del German Marshall Fund, Ian Lesser, considera que, pese a las dificultades con Trump y a que 'no se tome a la UE en su conjunto muy en serio', pase lo que pase en las elecciones 'EEUU seguirá siendo un socio esencial para la UE y viceversa'.

Si el vencedor es Biden, no habrá un 'completo reinicio' de las relaciones, pero sí más consideración hacia Europa e incluso más intereses comunes que en la era Obama, también en la confrontación con China, para la que contaría más con aliados.