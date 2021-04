$!Greta Thunberg saca los colores a “los dos” Estados Unidos

Los combustibles fósiles, 'una desgracia'

Cuando el republicano le dijo que no tenía sentido que EE.UU. adoptara medidas para recortar sus emisiones contaminantes si otros países, como China no lo hacían, la activista defendió la necesidad de que haya una cooperación global.

'Y para ser sincera, no creo ni por un segundo que ustedes vayan a hacer esto. Así que seguirán contribuyendo a la destrucción de las condiciones de vida presentes y futuras', reconoció Thunberg, quien lamentó que la crisis climática no exista en el debate público actual.

Intercambio de dardos

Norman le devolvió el dardo recurriendo al sarcasmo: 'Entonces, China, que es un país comunista, que practica el genocidio contra la gente, si ven lo que hace EE.UU., entonces voluntariamente reducirá sus emisiones...', dijo.

Y Thungberg insistió en que el cambio debe ser global y al mismo tiempo se debe hacer lo posible para que Pekín asuma su responsabilidad.

La sesión se desarrolló al margen de la cumbre climática organizada por el Gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, en la que se han dado cita unos 40 líderes mundiales.

Biden se ha comprometido a recortar a la mitad las emisiones con efecto invernadero de EE.UU. para 2030, con la meta de alcanzar la neutralidad en las emisiones de carbono para 2050.

Durante la audiencia en el Congreso, el legislador demócrata Raja Krishnamoorthy pidió a Thunberg consejo sobre qué pueden hacer los jóvenes para luchar contra el calentamiento global y la sueca no se andó con remilgos y le recordó que no es a los jóvenes a los que les corresponde hacer el trabajo. 'Ellos no son quienes han contribuido a esta crisis, la responsabilidad no recae sobre sus hombros'', apuntó.