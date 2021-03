$!Grupo denuncia uso político de vacunas en Florida y pide priorizar a latinos

Ron Be Gone, una nueva organización comunitaria, urgió este miércoles al gobernador de Florida, Ron DeSantis, a 'trabajar para todos los floridanos' durante la pandemia y no solo para sus 'donantes políticos' e incluir a minorías como los hispanos entre las prioridades de vacunación contra la covid.

La excongresista Debbie Mucarsel-Powell, una de la integrantes de Ron Be Gone (Vete Ron), denunció en una videoconferencia que el republicano desde el comienzo de la pandemia 'ignoró su amenaza' de la covid-19 y ahora ha dado 'prioridad' a sus donantes políticos a la hora de vacunar.

Según la demócrata, que perdió su escaño en noviembre pasado por un distrito del sur de Florida, el republicano está favoreciendo a aquellos que aportan 'miles' de dólares para sus aspiraciones políticas, como los supermercados Publix, las primeras farmacias en suministrar la vacuna.

Mucarsel-Powell se quejó que el diario Orlando Sentinel tuvo que acudir a medidas legales para obtener datos sobre casos y mortalidad y que los hispanos no han sido incluidos en estas cifras, pese a ser trabajadores esenciales en los sectores de salud, educación y hostelería.

Agregó que las comunidades latinas deberían estar entre las prioridades de la vacunación, teniendo en cuenta que son las más afectadas por la pandemia, junto con las afroamericanas, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.

La excongresista, que aclaró que Ron Be Gone es una organización comunitaria compuesta por ciudadanos, activistas y líderes políticos con la finalidad de respaldar al candidato demócrata a Gobernación de Florida en 2022, tildó de 'fallido' el manejo de la pandemia a cargo de DeSantis.

La ecuatoriana-estadounidense lamentó que el estado es el que tiene más variantes de la covid-19 en Estados Unidos y además en mayor número.

La variantes del Reino Unido, Brasil y Sudáfrica están presentes en Florida, según los CDC, con un total de 1.042, 23 y 10 casos respectivamente.

DeSantis, que se ha negado a incentivar el uso obligatorio de máscaras, ha dicho que las acusaciones son 'pura politiquería' y ha defendido el manejo de la pandemia, que desde el principio estuvo alineado con el de su padrino político, el ahora expresidente Donald Trump (2017-2021).