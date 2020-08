$!Guardia de seguridad que abrazó a Biden será la primera en nominarlo

Una guardia de seguridad del diario The New York Times, cuyo abrazo en un ascensor al aspirante demócrata a la Presidencia de EE.UU., Joe Biden, se hizo viral será la primera persona que apoyará su nominación la noche de martes en la convención del partido, según medios de comunicación.

'Te amo', dijo Jacquelyn Brittany, de 31 años, a Biden en el ascensor: 'Sí, eres como que mi favorito'.

Brittany y Biden se conocieron en diciembre pasado cuando la guardia de seguridad escoltó al exvicepresidente durante una reunión con el consejo editorial de The New York Times antes de que el diario anunciará oficialmente su apoyo a un precandidato a la Presidencia, que finalmente fueron las senadoras demócratas Amy Klobuchar y Elizabeth Warren, que acabaron retirándose de la carrera.

Cuando se supo a quiénes apoyaba el rotativo neoyorquino, Biden bromeó: 'He logrado algo mejor. He conocido a Jacquelyn'.

Este martes, la afroamericana tendrá el honor de ser la primera persona en nominar a Biden en la convención demócrata, que se celebra hasta el jueves y que transcurre de forma virtual.

En declaraciones al diario The Washington Post, Brittany explicó que ha estado siguiendo la trayectoria de Biden desde que se convirtió en vicepresidente del anterior mandatario, Barack Obama (2009-2017): 'Simplemente me gusta Joe. Siempre me ha gustado'.

Y explicó que no se dio cuenta de que iba a ser grabada para un episodio del programa 'The Weekly' del periódico, que incluyó la visita de Biden.

De lo único de lo que Brittany se arrepiente es de haberle dicho al exvicepresidente 'eres como que mi favorito' en lugar de haber afirmado 'eres mi favorito'.

En la segunda noche de la Convención Nacional Demócrata está previsto que los delegados de los distintos estados voten para confirmar la nominación de Biden a los comicios presidenciales del próximo 3 de noviembre.

En esta jornada pronunciarán discursos los expresidentes Bill Clinton (1993-2001) y Jimmy Carter (1977-1981), así como la legisladora por Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, y la esposa de Biden, Jill Biden.