Hillary Clinton: "Voten como si nuestras vidas dependieran de ello"

La excandidata demócrata a la Casa Blanca en 2016, Hillary Clinton, advirtió este miércoles a los estadounidenses de que sus vidas dependen de que acudan a las urnas este próximo noviembre a votar por Joe Biden.

"Voten como si nuestras vidas y nuestras formas de vida dependieran de ello, porque así es", afirmó Clinton en un discurso grabado desde su casa en Chappaqua (Nueva York) en el tercer día de la Convención Nacional Demócrata que se celebra de forma telemática.

"Durante cuatro años, la gente me ha dicho: 'No me di cuenta de lo peligroso que era', 'ojalá pudiera volver atrás' o 'debí haber votado'. Esta no puede ser otra elección en la que 'habría', 'podría' o 'tendría", avisó Clinton, que perdió las elecciones de hace cuatro años frente a Donald Trump.

La también ex primera dama (1993-2001), exsenadora (2001-2009) y exsecretaria de Estado (2009-2013) instó a los estadounidenses a que "si votan por correo, pídanlo ahora y envíenlo cuanto antes, si votan en persona, háganlo temprano. Lleven a un amigo y usen mascarilla".