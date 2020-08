$!Histórico, breve e infructuoso viaje de Pompeo a Sudán

Sudán no reconoce a Israel

Al Burhan, que encabeza un órgano que rige los designios de la transición política que comenzó en abril del año pasado con el derrocamiento de Al Bashir, trasladó el mismo mensaje: el asunto no incumbe a este Gobierno de transición que debe completar las instituciones con las que se llegue a unas elecciones en tres años.

'El Gobierno de transición no tiene una autorización (...) para decidir la normalización con Israel, y este asunto se decidirá una vez que se completen las instituciones del poder transitorio', indicó el portavoz del Gobierno, Faisal Saleh.

Hamdok le dijo a Pompeo que el Gobierno de transición que encabeza no puede normalizar relaciones con Israel y le pidió que separe ese tema de la salida del país africano de la lista de patrocinadores del terrorismo, recordándole que la tarea de las relaciones diplomáticas le corresponderá al siguiente Gobierno.

Salir de la lista negra como condición para establecer lazos con Israel

Tras el derrocamiento de Al Bashir el año pasado, EEUU acordó reducir a dos las condiciones para sacar a Sudán de la lista: cooperar en la lucha antiterrorista y compensar a las víctimas del terrorismo.

Sin embargo, Estados Unidos no termina de dar el paso.

Hamdok indicó en su cuenta de Twitter que mantuvo conversaciones 'directas y transparentes' sobre la eliminación de Sudán de la lista negra, las relaciones bilaterales y el apoyo de EE.UU. en esta fase de transición de 39 meses tras el derrocamiento de Al Bashir.

'Aún aspiro a pasos positivos tangibles de EE.UU. en apoyo a la gloriosa revolución sudanesa', dijo.

Una fuente diplomática sudanesa dijo a Efe que el Parlamento sudanés, que todavía no está formado, podría decidir sobre el establecimiento de relaciones con Israel, pero advirtió de que 'no será fácil si Washington no da pasos prácticos para eliminar a Sudán de la lista'.

Una fuente diplomática sudanesa dijo a Efe que, aparte de sacar al país africano de la lista negra, Washington también debería 'apoyar a Sudán con paquetes económicos y anular el requisito de que Jartum tenga que pagar las compensaciones por los errores del antiguo régimen'.