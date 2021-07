$!Hombre muere tras ser decapitado por un tren en El Bronx

Un hombre sentado en las vías de un tren de El Bronx, fue decapitado cuando un tren se estrelló contra él la pasada semana según confirmó la Policía de Nueva York.

La víctima que todavía no ha sido identificada, estaba en las vías de la estación de metro de Castle Hill cuando fue atropellado por un tren 6 en dirección norte alrededor de las 10:40 p.m., según reportó el diario The New York Post.

Un portavoz del Departamento de la Policía de Nueva York indicó que el 30 de junio del 2021, a las 10:44, oficiales de la policía llegaron a las avenidas Castle Hill y Westchester en los límites de la comisaría 43.

Al llegar al lugar, los oficiales fueron informados que un hombre estaba sentado en la calzada al final sur de los rieles del tren que viajaba en dirección norte en el lugar y fue impactado por un tren, según reportó el portal Daily Mail.

El hecho todavía se encuentra bajo investigación policial.