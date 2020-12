$!Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, inaugurará su primera muestra de cuadros

Hunter utiliza para sus trabajos tinta de alcohol que sopla a través de una pajita sobre papel japonés Yupo, una técnica con la que consigue crear cuadros abstractos que recuerdan a la naturaleza. En concreto, explicó en su entrevista con el New York Times que crear arte le ayuda a luchar contra su adicción a las drogas y a sobrellevar la atención de los medios de comunicación.

La pintura 'literalmente me está manteniendo cuerdo', dijo el hijo del presidente electo, que también admitió que 'durante años no me refería a mí mismo como artista. Ahora me siento cómodo diciéndolo'.

'Pintar hace que enfoque mi energía en algo positivo. (...) Me mantiene alejado de personas y lugares donde no debería estar', agregó.