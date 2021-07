$!Huracanes, Walter Mercado y otras ”cosas de Miami” para celebrar sus 125 años

Mercado supera el Super Bowl

Hay también una amplia muestra de artefactos hechos de piedras y huesos por la cultura tequesta del 800 después de Cristo, que incluye herramientas, y varios objetos que son de materiales que no son propios del sur de Florida, lo que evidencia un flujo comercial con otros pueblos, según Zamanillo.

No es basura

Para Zamanillo “It's a Miami Thing: Highlights from Our Collection” enseña las diferentes maneras que recolectan objetos para el museo, no solo para esta exhibición.

“Hay mucho material que la gente no cree que es importante para coleccionar, pero que hay que capturar“, subrayó el jefe de este museo con 81 años de historia.

Recalca que mucha gente tiene las piezas y cree que es algo que se debe botar, que no es importante, “pero para nosotros es la única manera de contar la historia”.

Algo muy de la ciudad, explica Zamanillo, fueron las ahora extintas aerolíneas Eastern y PAN AM. De ambas hay maniquíes con la elegante vestimenta de las azafatas de antes y las más amplías y cómodas sillas del pasado, elementos que hacen parte de una extensa colección del museo sobre la “larga asociación de Miami con la aviación”.

También han desaparecido las grandes tiendas como Burdines, de las cuales el museo se quedó con el enorme letrero que una vez llevó la tienda insigne de estos almacenes por departamentos en el centro de Miami.

“It's a Miami Thing” se seleccionó a partir de más de 30,000 objetos y millones de elementos de archivo de la colección del museo, que incluye piezas del tesoro rescatado del naufragio del buque español Nuestra Señora de Atocha en 1622, descubierto hace 35 años frente a la costa de los Cayos de Florida.

“Nuestra misión es salvaguardar historias de Miami y una de las formas en que lo hacemos es recolectando elementos que reflejan la cultura de la ciudad”, expresó Zamanillo.