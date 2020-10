$!Ir y venir de candidatos, la prueba de que en Florida se la juegan

El presidente de EE.UU., Donald Trump, y su rival en las elecciones de noviembre, el demócrata Joe Biden, ya no solo se pisan los talones en las encuestas en Florida, también sobre el terreno. Los mitines de uno y otro se multiplican en este campo de batalla electoral a medida que se acerca la cita con las urnas.

Pocos indecisos

Lo anterior 'puede que haya perjudicado al presidente con los votantes senior', además de alentar el voto por correo, pero lo cierto es que no se puede generalizar y 'es más probable que los (votantes) republicanos aprueben el manejo de la pandemia por parte del presidente', dijo Wagner.

Wagner señaló que los sondeos, que no dejan de ser 'una imagen en un momento determinado' y por ende 'la gente puede cambiar de opinión' de aquí al 3 de noviembre, reflejan ahora 'preocupación por cómo la administración ha manejado la pandemia'.

'Nuestra encuesta no muestra a muchos votantes indecisos, por lo que se trata menos de buscar nuevos votantes y más de llevar a sus votantes a las urnas', señaló a Efe Kevin M. Wagner, profesor y presidente del Departamento de Ciencias Políticas de la FAU.

Un Trump exultante tras sufris la COVID-19

'Me siento tan poderoso', clamó un exuberante Trump, que no portó máscara, a la multitud que lo arropó en Sanford, que aunque dan una imagen de entusiasmo no dejan de ser 'solo una pequeña fracción de los votantes' y simpatizantes del candidato, como resalta Wagner.

'Si bien los mítines pueden aumentar el entusiasmo, no es probable que reviertan las encuestas' a falta de tres semanas para las elecciones, resaltó.

Entre los latinos, una población grande, diversa y con 'grandes diferencias entre los patrones de voto', como alerta Wagner, Trump sabe que tiene llegada en el exilio cubano, con quienes este jueves se reunirá su compañero de fórmula, Mike Pence, en el Memorial Cubano del Tamiami Park, en el sur del condado Miami-Dade.

Ese día, el vicepresidente tendrá una apretada agenda y al mitin con la mayoría hispana del sur de Florida le seguirá otro, éste de ribetes religiosos, en el Lubavitch Educational Center, también en Miami, tras lo cual se dirigirá a Carolina del Norte y Pensilvania.