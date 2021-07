$!Justicia cubana niega que esté procesando a manifestantes en juicios sumarios

Familiares de detenidos en las manifestaciones como el joven cineasta Anyelo Troya denunciaron esta semana que se están llevando a cabo supuestos juicios sumarios en los que algunos encausados no cuentan con un abogado y los allegados no reciben información o lo hacen cuando el juicio ya se ha celebrado.

Hasta ahora, delitos menores

'El hecho de que juicios sean más cortos no significa que no se respeten las garantías procesales', acotó por su parte la fiscal general de Cuba, Yamila Peña.

'Se tramitan por procedimientos más expeditos y ágiles pero no por ello están exentos del derecho a la garantía del debido proceso, incluyendo el derecho a la defensa', dijo el alto funcionario, quien agregó que en estos casos la ley permite que el acusado decida si nombra o no a un abogado.

Aún sin cifras oficiales

La amnistía corresponde al gobierno

Respecto a las voces que solicitan desde dentro y fuera de Cuba una amnistía para los detenidos en las protestas, el presidente del TSP consideró que se trata de una decisión política que corresponde al Gobierno y 'tiene su momento'.

'Los procesos están en curso y está la opción del recurso. En el país no es delito pensar diferente, no constituye delito, es un derecho. No somos trogloditas', recalcó, en tanto la fiscal general apostilló que 'no es lo que corresponde' ya que las investigaciones aún están en desarrollo.

Las mayores protestas en más de seis décadas se produjeron con el país sumido en una grave crisis económica y sanitaria, con la pandemia fuera de control y una fuerte escasez de alimentos, medicinas y otros productos básicos, además de largos cortes de electricidad, lo que empujó a los cubanos a salir a las calles para criticar a su Gobierno.

Las autoridades por su parte, insisten en culpar a EE.UU. tanto de las manifestaciones como de la extrema escasez que sufre el país.