$!Kamala Harris, la primera de la clase

Ella, su madre y su hermana

Según el medio Politico, tras la separación su madre las crió a ella y a su hermana, Maya, en el piso de arriba de un dúplex de color amarillo en Berkeley (California).

Su nombre, Kamala, hace mención a su origen indio, ya que significa 'loto' y es una de las denominaciones de la diosa hindú Lakshami.

Su madre afirmaba en 2004 al diario Los Angeles Times que 'una cultura que adora a las diosas produce mujeres fuertes'.

Prueba de la influencia de su progenitora es que Harris mencionó a su madre durante su discurso en la Convención Nacional Demócrata:

'Acepto la nominación a la Vicepresidencia de Estados Unidos de América. Lo hago comprometida con los valores que ella (su madre) me dio, con la Palabra (de Dios) que me enseña a andar con fe, y no por la vista, y con una visión transmitida a través de generaciones de estadounidenses que Joe Biden comparte', subrayó.

Pese a su origen multicultural, Harris prefiere describirse a sí misma simplemente como 'una estadounidense', y asegura que siempre se ha sentido bien con su identidad, como explica en su autobiografía 'The Truths We Hold'.