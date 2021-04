$!Keiko Fujimori se atora en los sondeos mientras agita fantasmas del comunismo

Campaña larga

Los analistas y politólogos coinciden en que la campaña electoral para la segunda vuelta del 6 de junio aún es larga y que los peruanos tienden a decidir su voto en el último minuto, lo que da margen a Fujimori.

También ayudará a la candidata, que ya perdió la segunda vuelta presidencial en 2011 y en 2016, el hecho de que Castillo estará bajo el foco de atención y tendrá que concretar más sus propuestas, con el subsiguiente desgaste.

Pero para que gane Keiko, los analistas también coinciden en que deberá dar un cambio sustancial a su campaña y a sus propuestas.

'El mensaje anticomunista en estas semanas no le funciona a Keiko probablemente porque apela a un público que ya está convencido, menor, de clases medias y altas limeñas, y con eso no convence a esa gran mayoría que no la ve como opción', dijo a Efe el sociólogo Sandro Venturo.

Eso, unido al 'terruqueo' - las acusaciones de vínculos terroristas que la derecha peruana emplea sistemáticamente para referirse a cualquier postura de izquierda - ha demostrado tener un margen muy corto o incluso ser perjudicial y no atiende el problema de fondo de su candidatura: y es que Keiko no ofrece confianza al electorado.