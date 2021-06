$!La Casa Blanca admite que no logrará su meta de vacunación para el 4 de Julio

Sin embargo, las tasas varían considerablemente de unas zonas a otras del país. Un total de 16 estados de EE.UU. más el Distrito de Columbia han alcanzado la meta del 70 %, mientras que hay cuatro -Misisipi, Wyoming, Luisiana y Alabama- con menos del 50 % de adultos a los que se les ha administrado alguna dosis, arroja el conteo del diario The New York Times.

El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, admitió este martes que no llegará a su objetivo de que el 70 % de los adultos del país haya recibido al menos una dosis contra la COVID-19 para el próximo 4 de Julio, en gran parte por los bajos niveles de vacunación entre los más jóvenes.

Unas semanas extras

“La realidad es que muchos jóvenes estadounidenses han sentido que la COVID-19 no es algo que les afecte y han estado menos interesados en ser vacunados”, comentó el responsable.

No obstante, Zients aseguró que para alcanzar el “audaz” objetivo marcado en marzo pasado por Biden de tener al 70 % de los adultos de EE.UU. con al menos una dosis para el 4 de Julio, Día de la Independencia del país, se van “a necesitar unas semanas extra”.

Colaboradores con “influencers”

“Hay un peligro, un peligro real, si hay una persistencia en la obstinación (a no) vacunarse, podría haber brotes localizados”, indicó Fauci, quien aseguró que esto es “total y completamente evitable” si uno se inmuniza.

Dudas entre los jóvenes

De acuerdo al estudio de los CDC, desarrollado entre marzo y mayo, el 34 % de los encuestados de entre 18 y 39 años respondió que se le había administrado la vacuna.

Además, el 51.8 % de personas en esa franja de edad dijo estar ya inmunizado o que planeaba hacerlo, frente al 23.2 % que respondió que probablemente se vacunaría o que no estaba seguro, y el 24.9 % que contestó que posiblemente no o que en absoluto lo haría.

Los CDC precisan en su análisis que los adultos de entre 18 y 24 años fueron los que presentaron una menor probabilidad de haber recibido una vacuna contra la COVID-19 y los que menos seguros estaban sobre si inmunizarse.

Si se observa la franja de 18 a 39 años, los que menos intención tenían de vacunarse o no estaban inmunizados eran aquellos con ingresos y un nivel educativo más bajo, no disponían de seguro médico, eran afroamericanos no hispanos y quienes residían en los suburbios de ciudades.

El estudio cita la preocupación sobre la seguridad de la vacuna y su efectividad las principales razones mencionadas por los jóvenes para no vacunarse.