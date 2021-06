$!La cumbre de Ginebra de 1985, el principio del fin de la Guerra Fría

La Unión Soviética era el 'Imperio del mal' y EEUU desplegaba misiles en Europa que apuntaban a Moscú. Ese era el estado de las relaciones entre ambas superpotencias cuando se celebró en noviembre de 1985 en Ginebra la primera cumbre entre el recién llegado al Kremlin, Mijaíl Gorbachov, y el presidente estadounidense, Ronald Reagan.

'La cumbre de Ginebra fue el primer paso en el desmantelamiento de la arquitectura de la Guerra Fría', dijo a Efe Pável Palazhchenko, actual secretario de Gorbachov y uno de sus intérpretes durante la cumbre en la ciudad suiza, donde los actuales líderes de ambos países, el ruso Vladímir Putin y estadounidense Joe Biden, se reunirán este miércoles.

Moscú y Washington se encontraban al borde de la confrontación. Esta vez el foco de tensión no era Cuba como en 1961, sino Europa. Sin pretenderlo -no se firmó ningún acuerdo-, la cumbre de Ginebra supuso un giro en las relaciones internacionales, ya que convenció al mundo de que en una guerra nuclear no habría vencedores, sino sólo vencidos.