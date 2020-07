$!La familia LeBaron pide Justicia ante la Casa Blanca

No figuraban entre los invitados ni lograron un espacio en la reunión, pero la familia mormona LeBaron se desplazó hasta Casa Blanca este miércoles para reclamar justicia por la masacre de sus parientes con motivo de la visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a Washington.

'Por los que no pueden estar'

Con un acento muy marcado y sin dejar de aferrarse a un recuerdo familiar plasmado en la foto, este hombre ha prometido no desistir de su empeño por dar a conocer lo que han vivido.

'Nosotros estamos aquí por los que no pueden estar aquí, porque yo quiero representar a todos los mexicanos ahorita', declaró a Efe Adrián LeBarón, acompañado por varios parientes.

Ocho meses y ni un procesado

No ocultó su dolor de que transcurridos ocho meses no haya indicio de justicia:'Ya hace ochos meses que asesinaron a mi familia, a mi hija y a mis cuatro nietos, y no ha habido ni uno solo procesado', lamentó, aunque recordó que hay detenidos 'por crimen organizado que tal vez estuvieron involucrados'.

Su esperanza al acudir a la Casa Blanca este miércoles era hacerle saber a Trump, a EE.UU. y al mundo su sufrimiento.

'Yo oí que no iban a meter el asunto de la seguridad en esta reunión, en esta cumbre, y yo digo: 'ah caray, pues hay que ir, hay que ir a decir que no están poniendo en el asunto de la seguridad esto', defendió este patriarca, que manejó ochos horas hasta EE.UU. para luego volar hasta Washington.

La tragedia ha transformado a su familia, que no ve la manera de superar este trauma. 'Yo ya no soy la misma persona, mis hijos ya no son las mismas personas'. Y ahora a sus casi 60 años, anda de 'niñero', pues de su hija sobrevivieron tres niños ahora a cargo de su familia.