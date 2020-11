$!La incertidumbre tensa a los estadounidenses en China, que prefiere a Biden

Los estadounidenses en China, el país “enemigo” del candidato a la reelección presidencial en Estados Unidos, el republicano Donald Trump, vivieron hoy con tensión la incertidumbre ante el resultado de las elecciones, mientras que los chinos no mostraban especial preocupación, aunque mayoritariamente se decantaban por el demócrata Joe Biden.

TEMOR POR SUS VISADOS

'No puede ser que se proclame vencedor y salga hablando ya de fraude sin ninguna prueba, mi país se ha convertido en una república bananera', protestaba el tejano Walter Thorwe, amigo del ingeniero y profesor de inglés en una academia de idiomas de la capital.

Tom Richmond, un joven ingeniero de telecomunicaciones de Minesota que lleva tres años en Pekín, no perdía de vista la pantalla de su ordenador portátil escudriñando los resultados en los diferentes estados.

UN LATINO ESTADOUNIDENSE QUE HUYÓ DEL 'RACISMO DE TRUMP'

Entre quienes seguían el escrutinio en este gran café del popular barrio pequinés de Sanlitun había también algunos latinos, como José Carlos Rogers, de nacionalidad estadounidense y origen mexicano, que se vino a China 'huyendo del racismo de Trump'.

'No se puede vivir bajo su política siendo negro o latino, espero que no vuelva a ganar, sería muy triste no solo para América sino para todo el mundo', afirmó a Efe Rogers.

También seguía las pantallas con atención una española, Rosa Menéndez, a quien no le apasiona ninguno de los dos candidatos pero prefiere que Trump no repita por las consecuencias mundiales de su victoria.

'Desprecia cuestiones como el cambio climático y la relación con China sería mucho peor. No sé porqué no se puede concentrar en arreglar su país sin tener que buscar un enemigo fuera', afirma.

Solo un americano entre los presentes en el café reconocía apoyar al candidato republicano, pero prefería no hacer declaraciones ante las mayoritarias preferencias por Biden de los presentes, que estallaban en aplausos cada vez que el demócrata ganaba un estado.