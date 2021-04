$!La novia de Floyd afirma que era adicto a los opiáceos (drogas) y que tuvo COVID-19

Courtney Ross, la novia del George Floyd, afirmó este jueves que el fallecido tuvo COVID-19 y era adicto a los opiáceos en un emotivo testimonio en el juicio contra el expolicia Derek Chauvin, acusado de asesinar al afroamericano.

“Floyd y yo sufrimos de adicción a los opiáceos”, dijo Ross, en respuesta a una pregunta de la fiscalía en el cuarto día del proceso, que se desarrolla en Mineápolis (Minesota).

Acto seguido la testigo explicó que la experiencia de ambos con las drogas es “la clásica historia de muchas personas adictas a los opiáceos”.

'Ambos sufríamos de dolor crónico -detalló-, el mío era en el cuello y el suyo en la espalda, ambos teníamos recetas, pero una vez que se acabaron, nos volvimos adictos, y realmente intentamos duro acabar con esa adicción muchas veces'.

La fiscalía fue la primera en preguntar sobre el consumo de opiáceos por parte de Floyd, aunque son los abogados de la defensa de Chauvin los interesados en este aspecto de su vida, ya que quieren argumentar que falleció por problemas de salud previos y por tomar drogas.

Floyd perdió la vida en mayo pasado cuando cuatro agentes intentaron detenerlo por haber utilizado un billete falso para pagar en una tienda. Durante su arresto, Chauvin lo inmovilizó en el suelo presionando la rodilla contra su cuello hasta que dejó de respirar.

En la vista de hoy, Ross reveló que meses antes de su muerte, en marzo, Floyd fue hospitalizado por sobredosis, cuando fue interrogada por el abogado defensor Eric Nelson.

'Lo llevaba al trabajo, pero no se sentía bien, le dolía el estómago, estaba encogido por el dolor, no sé sentía bien y me dijo que necesitaba ir a un hospital, así que lo llevé directo al hospital. Fuimos a urgencias', relató la novia del difunto.

Acto seguido, Nelson le preguntó si supo más tarde que se debía a una sobredosis, a lo que la testigo respondió que sí.

Ante la estrategia de la defensa de centrarse en la adicción de Floyd, la familia del afroamericano emitió este jueves un comunicado, leído por sus abogados, para criticar esta táctica.

'Esperamos completamente que la defensa traiga el carácter de George y su lucha contra las adicciones al juicio porque esta es una táctica cuando los hechos no están de tu lado', apuntaron los letrados Ben Crump y Antonio Romanucci, en nombre de los parientes de Floyd.

En otro momento de su comparecencia, Ross señaló que su novio dio positivo en la prueba de covid-19 a finales de marzo pasado y que tuvo que hacer cuarentena junto con sus compañeros de piso.

La novia de la víctima es la décimo tercera testigo citada por la fiscalía en el juicio contra Chauvin, que comenzó el lunes.

La mujer rompió a llorar brevemente cuando relató cómo conoció al fallecido en agosto de 2017. 'Es una de mis historias favoritas', dijo.

Ross detalló que se conocieron cuando él trabajaba de guardia de seguridad en un establecimiento de Salvation Army, una organización con fines benéficos, donde ella esperaba al padre de su hijo, que no apareció.

Entonces Floyd se le acercó y le dijo 'hermana, ¿se encuentra bien?', a lo que ella contestó que no y entonces el afroamericano le propuso rezar juntos, según la narración de Ross.