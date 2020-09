$!La policía mata a sospechoso de asesinar a ultraderechista en Portland

“No tuve otra opción”

Antes de morir, en una entrevista con Vice News, pareció reconocer el asesinato de Danielson, indicando que la noche de la tragedia terminó junto a un amigo en un enfrentamiento con un hombre que decía tener un cuchillo.

“Si hubiera dado un paso más al frente, me habría rociado con gas pimienta o apuñalado”, dijo Reinoehl a Vice.

“Estoy seguro que no ataqué a nadie inocente”, añadió, asegurando que disparó su pistola en defensa propia.

“Muchos abogados me sugieren que no diga nada, pero creo que es importante que el mundo sepa al menos un poco de lo que realmente está pasando”, indicó. “No tuve otra opción. Quiero decir, tenía la opción de haberme quedado sentado y verlos matar a un amigo mío de color [no blanco]. Pero no iba a hacer eso”.

Sin embargo, uno de los amigos de Danielson, Chandler Pappas, que estaba con él cuando murió, insistió en que fue asesinado a tiros porque era partidario de la Patriot Prayer y llevaba una gorra con el logo del grupo.

“Era un buen hombre y lo mataron sin sentido por la única razón de que creen en algo diferente”, dijo a sus seguidores durante una manifestación el domingo. “Era cristiano. Era conservador”.

Las circunstancias exactas que rodearon su muerte nunca se sabrán, pero el vídeo de móvil del tiroteo muestra a Danielson y a su asaltante en una calle oscura. Tres disparos suenan y Danielson aparece en el suelo mientras Pappas lo golpea en la cara tratando de reanimarlo.