$!La riqueza de los milmillonarios en EEUU crece un 45 % en un año de pandemia

Tras un año de pandemia, los milmillonarios estadounidenses han visto aumentar su riqueza en 1,3 billones de dólares, un crecimiento de casi un 45 %, con algunos de ellos multiplicando su fortuna hasta un 600 %.

Así lo recoge un informe presentado este martes por el Institute for Policy Studies (IPS), un 'think tank' progresista con sede en Washington, y Americans for Tax Fairness (ATF), una campaña que demanda aumentar los impuestos a grandes fortunas y corporaciones.

Las dos entidades ponen sobre la mesa las enormes ganancias de los más ricos durante una pandemia que ha dejado sin empleo a millones de personas como argumento a favor de una reforma fiscal en ese sentido.

“La pandemia ha creado un increíble aumento en la riqueza de los milmillonarios del país mientras decenas de millones de estadounidenses se quedan aún más atrás”, denunció en un comunicado Frank Clemente, el director ejecutivo de ATF.