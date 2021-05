$!La ruptura de los Gates abre dudas sobre el futuro de su millonaria fundación

Sin embargo, no han ofrecido más detalles sobre cómo gestionarán la multimillonaria 'Bill y Melinda Gates Foundation', con unos fondos de unos 50.000 millones de dólares y creada en el año 2000 por la pareja para promover una 'vida sana y productiva' a nivel global.

'Continuaremos compartiendo nuestra creencia en esa misión y seguiremos trabajando juntos en la fundación, pero consideramos que no podemos crecer como pareja en la próxima fase de nuestras vidas', explicaron ambos en un comunicado en Twitter.

DE EMPRENDEDOR A UNO DE LOS HOMBRES MÁS RICOS DEL MUNDO

BLANCO DE LOS NEGACIONISTAS

EL FUTURO DE LA FUNDACIÓN

Hay quien piensa que, tras la separación, Melinda Gates pueda querer crear su propia fundación.

“No hay ninguna razón en particular para pensar que algo cambiará con la fundación y su trabajo. Tiene una gran dotación. Cuenta con una plantilla profesional de 1.600 personas. Tiene un conjunto de programas realmente bien desarrollados”, según Callahan.

Pero, agrega, la gran pregunta estriba en si Melinda ha llegado a un buen acuerdo de divorcio y, si es así, '¿qué hará ella en términos de forjar su propio camino como filántropa independiente?'.

Para The New York Times, el divorcio suscita nuevas preguntas sobre el destino de la fortuna de Gates, gran parte de la cual aún no ha sido donada a la Fundación tal y como el filántropo prometió.

'La Fundación Gates es la entidad filantrópica más importante e influyente en el mundo de hoy', dijo Rob Reich, profesor de ciencias políticas de la Universidad de Stanford al diario neoyorquino. 'El divorcio puede tener enormes repercusiones para la fundación y su trabajo en todo el mundo', agregó.

Según el rotativo, un ex miembro del personal que trabajó con ambos constató el revuelo que ha generado entre los empleados la noticia y las dudas que sobre su futuro se pueden plantear.

El consenso fue que todo estaría bien por el momento, dijo el exmiembro del personal, pero hubo preguntas sobre cuál sería el efecto, dependiendo de lo 'amigable' que sea el divorcio y cómo trabajarán juntos en el futuro.

'Si bien este es obviamente un momento difícil de cambio personal para nuestros copresidentes, juntos me han asegurado su compromiso continuo con la fundación, en la que han trabajado muy duro durante los últimos 20 años', dijo a los empleados de la institución su director ejecutivo, Mark Suzman, en un correo electrónico que desvela el diario. EFE