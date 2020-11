$!La victoria de Biden preocupa a Rusia

Desencanto en Moscú

Pero si hace cuatro años los parlamentarios rusos saludaron con brindis la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, hoy los ánimos son completamente distintos.

'En su retórica electoral el demócrata (Biden) nombró a nuestro país como el mayor enemigo de EEUU, por lo que difícilmente se puede esperar que un político ruso aplauda en esta ocasión los resultados de los comicios estadounidenses', afirmó hoy el diputado ruso Alexéi Slutski, citado por la agencia Interfax.

El legislador, presidente del Comité de Asuntos Internacionales de la Duma (Parlamento), se mostró escéptico sobre la posibilidad de un reinicio de las relaciones con Estados Unidos, aunque recalcó la necesidad de buscar vías de cooperación.

Y es que el discurso de Biden deja poco espacio para una mejora en las relaciones ruso-estadounidenses.

'El hecho es que yo me he enfrentado a Putin y le he dicho que no vamos a aguantar ninguna de sus cosas. Él (Trump) es el cachorro de Putin', dijo Biden en primer debate televisivo con el aún presidente estadounidense.