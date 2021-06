$!Lanzan campaña turística para visitar el icónico vecindario dominicano del Alto Manhattan

A propósito de que la ciudad de Nueva York se apresta a reabrir totalmente luego de la Pandemia del COVID-19, las autoridades del Estado buscan atraer la mayor cantidad de visitantes a la Gran Manzana para lo que están presentando varias alternativas como las visitas guiadas al icónico vecindario latino de Washington Heights, donde se alberga la mayor cantidad de dominicanos, y que coincidirán con el estreno de la película ‘In The Heights’.

Está película, de Lin-Manuel Miranda se estrenará este 10 de junio y en ella las calles de este vecindario cobran vida, lo que se busca experimenten los visitantes.

“Ahora que esta gran película se estrenará esta semana aquí mismo, la Ciudad de Nueva York se está asociando con Warner Bros para lanzar una campaña de turismo para que los turistas vayan a Washington Heights y experimenten la asombrosa energía de ese vecindario”, anunció el alcalde Bill de Blasio este martes.

Los visitantes serán llevados a los lugares que aparecen en la película entre los que se destaca el parque J. Hood Wright y la estación del Subway de la calle 191, pero también se mostrarán lugares que fueron parte del ‘behind the scene’ que se usaron durante el rodaje del film.

“Ve a ver la película, por supuesto, pero también vaya a ver la realidad. Vaya a los restaurantes, sienta la cultura de la increíble gente de Washington Heights. Entonces, habrá ahora oportunidades a través de esta campaña para que la gente conozca uno de los mejores vecindarios de esta ciudad”, agregó el alcalde.

“Este es un momento realmente importante en nuestra recuperación y Lin Manuel Miranda quería asegurarse de que In the Heights realmente fuera algo para todos. La comunidad estará involucrada en el estreno, será muy, muy emocionante”, dijo el funcionario.

También el concejal de origen dominicano Ydanis Rodríguez invitó a visitar los vecindarios latinos de los cinco condados, para que vea, como lo muestra ‘In The Heights’, cómo esta ciudad se está moviendo hacia adelante. “En el Alto Manhattan, en Washington Heights, a través del baile, el arte, la música, estamos contando una historia de esperanza. Como en los 90 teníamos 125 homicidios, una comunidad de gente trabajadora que vive aquí no era tratada con respeto, pero ya no es así”.

Ydanis dijo con entusiasmo desde la plaza Quisqueya: “Somos un grupo de personas que trabajamos muy duro cada día, para mantener a nuestras familias, y somos más que merengue y bachata, somos el valor de una gente que trabaja duro”.