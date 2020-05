$!Las bicis, las patinetas y las motos se hacen con las calles de Nueva York

“Desde el principio, pedimos a la gente que si no se tenía que montar en el metro, que no lo hiciera. (...) Si pueden ir andando o ir en bici o cualquier otra cosa, háganlo', urgió recientemente el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio.

Los médicos se mueven en bicicleta

El peligro de una visita al hospital

A Goldstein se le ocurrió la idea hablando con la madre de uno de sus pacientes, que tenía miedo de llevar a su bebé al hospital por miedo a contraer el virus, ya que padece de una diabetes, lo que la convierte en una persona altamente vulnerable a la enfermedad.

'Logísticamente, es duro para la gente aquí, porque estás evitando el transporte público, no tienes un auto y no estás a una corta distancia para poder caminar. ¿Cómo vas a llegar aquí con el bebé?', explica la doctora del Centro Pediátrico de Carnegie Hill.

'Pero que quede claro -subraya Goldstein- no es que la gente me esté suplicando que vaya y no tenga tiempo de hacerlo. Ojalá fuera así'. Y es que a la pediatra le preocupa que la pandemia pueda a la vez provocar otra epidemia, dados la cantidad de niños y bebés que no habrán estado recibiendo sus vacunas, y que la actual situación de encierro podría extenderse varios meses más.

'Pasar por todo este COVID y que luego resurja una enfermedad completamente prevenible como es el sarampión, eso sería muy triste', opina.