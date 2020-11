$!Las memorias de Obama, una mirada crítica y optimista a un EE.UU. dividido

'No estoy listo todavía para abandonar la posibilidad de un Estados Unidos (mejor), no solo por el bien de las futuras generaciones de estadounidenses, sino por el de toda la humanidad', escribe Obama en el prefacio del volumen.

MILLONES DE COPIAS EN TODO EL MUNDO

'Es un escritor sobresaliente, pero nadie le acusaría de ser sucinto', dijo la editora de Obama, Rachel Klayman, al diario The New York Times.

UNA INTROSPECCIÓN 'SALVAJE'

Lo que le distingue no es solo la extensión y el detallismo, sino lo que la escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie describió en su crítica del libro como 'un interrogatorio salvaje a sí mismo'; una reflexión sobre los verdaderos motivos que impulsan sus decisiones.

Además de confesar que es profundamente sensible 'al rechazo o a parecer estúpido', Obama contempla la posibilidad de que su decisión inicial de competir por un cargo político se debiera más a su ego que a su voluntad de servicio público.

También confiesa que acabó presentándose a presidente en 2007 a pesar de que su esposa, Michelle, se opuso rotundamente a la idea y le espetó: 'Dios, Barack, ¿cuándo va a ser algo suficiente para ti?'.

Su incredulidad cuando le anunciaron que había ganado el premio Nobel de la paz en 2009 se refleja en una pregunta -'¿por qué?'-, y en el libro también hay espacio para recordar a aquellos progresistas decepcionados por su Presidencia que él nunca fue un 'idealista soñador', sino alguien mucho más pragmático.

Eso no quita que Obama lamente no haber podido hacer más en muchos ámbitos, sobre todo en cuanto al control de armas y la inmigración, pero culpa de ese hecho a la obstrucción de la oposición republicana, que controló ambas cámaras del Congreso durante seis de sus ocho años en el poder.

'La gente habla de que el Gobierno de Obama deportó a mucha gente, pero eso no fue por ninguna política que yo introdujera. Yo heredé a ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) y la Patrulla Fronteriza y muchas leyes (...) y no tuve éxito en cambiarlas, pero no fue porque no lo intentara', dijo Obama en una entrevista con la escritora chilena Isabel Allende para Univisión.