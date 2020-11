$!Las nuevas memorias de Obama venden casi 900 mil copias en 24 horas

Las memorias del expresidente Barack Obama, 'A Promised Land' vendieron en sus primeras 24 horas desde su salida al mercado el martes la respetable cifra de 887.000 copias en Estados Unidos y Canadá, con especial buena acogida en las pequeñas librerías, según informó la editorial Penguin Random House.

Obama supera así a su esposa, Michelle Obama, que en 2018 vendió en un período similar 725.000 ejemplares de sus memorias 'Becoming', un libro que estuvo más de un año en la lista de los 'superventas' de The New York Times.

El matrimonio se ha convertido en todo un éxito editorial y un peso pesado en las industrias culturales, con contratos y éxitos también en el apartado de cine y documentales con Netflix.

'Estamos encantados con el primer día de ventas. Reflejan la expectación generalizada de los lectores por el altamente anticipado y extraordinariamente escrito libro del presidente Obama', indicó con superlativos David Drake, editor de Crown Publishing, propiedad de Penguin Random House, en un comunicado.

Drake destacó que las ventas están siendo buenas en todos los canales, incluidos libros electrónicos y audiolibros, pero son especialmente fuertes entre libreros independientes, algo que les alegra especialmente debido a que muchas librerías están sufriendo por la pandemia y las medidas de confinamiento.

'Esperamos que este libro sirva para marcar la diferencia a final de año', confió el editor.

Las memorias de Barack Obama se van a publicar en dos volúmenes, el primero es 'A Promised Land', en el que transita por su vida política antes de llegar a la presidencia, durante la histórica campaña de 2008 y en los años de su primer mandato.

El segundo volumen aún no tiene fecha de publicación, pero a juzgar por el atractivo que aún levanta el exmandatario también será un éxito de ventas mundial.

Se estima que Obama cerró un contrato de más de 60 millones de dólares con Penguin Random House por los derechos de publicación de estas memorias.