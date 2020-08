Las reaperturas del Met y el MoMA resucitan la vida cultura de Nueva York

Para empezar, el MoMA solo puede recibir a 100 personas cada hora, y la obligación de los visitantes de presentarse a la hora que indique su ticket les garantiza precisamente que la gente no se acumule en la entrada, mientras que un despliegue de tecnología de última generación posibilita que no haya contacto físico alguno durante el registro de seguridad.

Última tecnología para reabrir

La reapertura de los museos crea esperanza

Pese al enorme cambio al que se han tenido que adaptar los museos, los visitantes se pasean frente a los Van Goghs y Picassos del MoMA y las esculturas egipcias del Met con total normalidad, acostumbrados ya a la presencia constante de la mascarilla y la necesidad de permanecer alejados unos de otros.

'No me he sentido incómoda en ningún momento. Y por supuesto, prefiero esto de llevar mascarilla y por lo menos poder venir a ver estas obras de arte tan maravillosas', cuenta a Efe Rita DeCassia, una brasileña afincada en Nueva York, en una de las nuevas exposiciones del MoMA.

'Esto de volver a los museos nos da esperanza. Que abran sus puertas nos hace pensar que todo podrá volver a la normalidad en algún momento', aseveró.

Sentimiento de esperanza, precisamente, es lo que ha querido despertar el MoMa con una de las piezas nuevas que ha instalado en la entrada del museo, que puede verse desde la calle. Se trata de un enorme 'I Love NY', el icónico logotipo protagonizado por un gran corazón rojo que está plasmado en tazas, llaveros, y cualquier souvenir que se precie de la Gran Manzana.

La imagen, en realidad, fue diseñada por Milton Glaser en 1975 durante varias crisis que ocurrieron ese año, y que durante casi medio siglo ha sido un símbolo de esperanza y de amor imperecedero por la ciudad de los rascacielos.

'Siempre ha sido un importante símbolo de esperanza, de resiliencia y de fortaleza de los neoyorquinos, y no podemos pensar en mejor pieza para dar la bienvenida a los visitantes que regresan al MoMA', opinó Shrier.