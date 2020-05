$!Leyes de Arizona no evitan que propietarios desalojen a madres latinas

A Roxana Figueroa y Yolanda Cruz, ambas madres de cinco hijos, el coronavirus las ha dejado sin trabajo y ahora también sin su vivienda. No pudieron pagar la renta y las desalojaron a pesar de que las autoridades de Arizona intentan disuadir a los propietarios para que no lo hagan en plena pandemia.

Casos en las cortes

Figueroa denunció que al propietario de la vivienda en la que vivía no le importó la carta que le presentó en la que se indicaba que tenía empleo hasta el momento de llegar la crisis laboral que ha suscitado el coronavirus y la llevaron a la corte.

La inmigrante salvadoreña perdió y además de pagar la renta atrasada debe afrontar además el costo de los abogados y los servicios de la corte.

Figueroa, madre de hijos de entre 2 y 14 años, afronta sola su precaria situación económica ya que su esposo fue deportado y a ella la suspendieron de sus labores como cocinera en un restaurante a causa del coronavirus.

“Llevé la carta de mi empleador que tenía un mes y medio sin trabajar, pero el juez me pidió que me arreglara con la arrendataria en los pagos, yo le di por escrito las fechas que le puedo pagar, pero ella quiere que le pague ya, hasta dijo que me cambiará la chapa de la puerta”, explicó a Efe.

Cuando la pandemia estaba empezando a azotar Arizona el gobernador, Doug Ducey, emitió una Orden ejecutiva que retrasa los desalojos y ejecuciones hipotecarias en Arizona hasta el 31 de mayo de 2020 para las víctimas del coronavirus, ya sea por caer enfermos o perder el empleo.