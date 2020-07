$!López Obrador agradece que no se hablara del muro fronterizo con Trump

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, agradeció este viernes que no se tratara el polémico tema del muro fronterizo en la reunión con su homólogo Donald Trump esta semana en la Casa Blanca.

'Es un tema que no se trató porque procuramos que el encuentro se diera a partir de las coincidencias, (...) que se buscara resolver las diferencias, que son propias de dos países vecinos, mediante el diálogo', indicó el mandatario mexicano en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

En su primera comparecencia pública tras el viaje a Estados Unidos, el mandatario mexicano aseguró que el muro fronterizo es un tema que su Gobierno no quería tratar en esta visita a Washington.

'No era un tema que nosotros quisiéramos tratar. No queremos tratar. Agradecemos que no se haya abordado el tema en lo público', subrayó.

Aunque López Obrador sí aceptó que platicaron al respecto durante la cena del miércoles por la noche con empresarios 'pero no con propósitos de imponer nada, de otro tipo', aseveró.