$!López Obrador dice que México 'ha podido evitar un desbordamiento' sanitario

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este viernes que el país 'ha podido evitar un desbordamiento' en su sistema de salud por la pandemia de COVID-19, que va 'de acuerdo a lo que se proyectó'.

'Se está atendiendo la pandemia. Lo más importante de todo es que a pesar del sufrimiento de la pérdida de vidas humanas, hemos podido evitar un desbordamiento. Eso lo podemos descartar', aseveró el mandatario en su conferencia diaria desde Palacio Nacional.

El presidente destacó que 'una de las cosas que se ha hecho con mucha responsabilidad es tener las camas de hospitalización suficientes', pese a que Ciudad de México ya se aproxima a una saturación.

Este jueves, la jefa del Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, aseguró que en Ciudad de México ya estaban ocupadas el 80 % de las camas de hospitalización general, por lo que empezaron trabajos para ampliar la capacidad.

La alcaldesa de la capital, el principal foco de la pandemia, con 16.758 casos confirmados y 1.754 muertos, explicó que hay un poco más de alivio en las camas de terapia intensiva, ocupadas al 65 %.

'En estos días, sobre todo aquí en la Ciudad de México, desgraciadamente han perdido la vida muchas personas. Lo lamentamos. Siempre mi pésame a familiares, pero estamos haciendo todo lo que corresponde. Nada que ver con los países que desgraciadamente han sido muy afectados', concedió López Obrador.

Según los datos del Ejecutivo federal, en todo el país hay un 61 % de disponibilidad en camas generales y un 66 % en camas de terapia intensiva.

La pandemia ha dejado hasta el momento 59.567 infectados y 6.510 muertos en México, números que han avanzado a ritmo de récord toda la semana pese a que las autoridades habían afirmado que se había logrado aplanar la curva.

El presidente resaltó el buen hacer de los profesionales, ya que 'funcionó la estrategia de los médicos mexicanos y de los científicos mexicanos de aplanar la curva'.

'Si no se hubiesen tomado las medidas de la sana distancia y no nos hubiese ayudado la gente como nos ha estado ayudando, entonces se hubiese desbordado por completo la pandemia y no íbamos a tener forma de atender a enfermos y salvar vidas', subrayó.

López Obrador aprovechó su intervención para atacar la cobertura de la contingencia que está haciendo la prensa, a la que acusó de 'falta de profesionalismo' por comparar a México con otros países de menor población.

'Los que no nos ven con buenos ojos, medios de comunicación, ya no los voy a mencionar, siempre andan comparando y las notas son de lo más alarmistas', opinó.