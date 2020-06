$!López Obrador dice que México necesita regresar “poco a poco” a la normalidad

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el país necesita regresar 'poco a poco' a la normalidad con el plan de reapertura iniciado este lunes, aunque avisó que si se detecta un rebrote volverá a decretarse el cierre económico del país.

'Tenemos que ir hacia la nueva normalidad porque esto lo necesita la economía nacional y el bienestar de nuestro pueblo. Necesitamos poco a poco ir normalizando las actividades', dijo en rueda de prensa desde Isla Mujeres, en el Caribe mexicano, donde retomó sus tradicionales giras por el país.

México comenzó este lunes la reapertura económica y social tras dos meses de parón mediante un semáforo de cuatro colores que determinará cada semana el grado de riesgo sanitario en los diferentes territorios y su consiguiente apertura de actividades.

Aunque 31 de los 32 estados del país permanecen esta semana en semáforo rojo por un elevado riesgo de contagios, la industria automotriz, la construcción y la minería ya están autorizadas para retomar sus actividades.

'Vamos con cuidado a regresar a las actividades productivas. Muchas empresas ya han hecho su solicitud para trabajar con protocolos para que haya aforos adecuados que no se descuide la salud de trabajadores. Hoy comenzamos, vamos a ir midiendo poco a poco', expresó el presidente.

A pesar de la reapertura gradual de algunos sectores económicos, López Obrador pidió a los ciudadanos salir de sus casas 'solo para lo indispensable' a fin de evitar contagios de COVID-19, que ha dejado más de 90.000 enfermos confirmados y casi 10.000 muertos.

'Si no lo hacemos de manera ordenada, con disciplina y eso produce contagios y se presentan rebrotes, entonces vamos a cerrar de nuevo', avisó el mandatario.

López Obrador aseguró que la situación de la pandemia en la Ciudad de México, foco rojo de la enfermedad en el país, está 'controlada' y expresó preocupación por un rebrote en el suroriental estado de Tabasco, su tierra natal.

México decretó a finales de marzo el cierre de la economía no esencial, si bien no concretó sanciones para las empresas que abrieran, y recomendó a la población quedarse en casa, aunque la cuarentena no ha sido obligatoria para no afectar a los millones de personas que viven al día.

En abril, López Obrador paralizó sus tradicionales giras por el país, una actividad que retomó este lunes para revisar las grandes obras de infraestructura de su Gobierno y dar imagen de reactivación económica.