$!López Obrador parte a Washington repleto de expectativas e incógnitas

Más allá del T-MEC

No obstante, el festejo del convenio -que junto con Canadá lleva a un intercambio comercial en la región de 1,17 billones de dólares- quedará un tanto desangelado por la ausencia del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, que faltará a la cita porque tiene reuniones ministeriales y parlamentarias en su país.

Y cuando se le preguntó sobre su opinión acerca del muro que Trump anhela levantar a lo largo de los más de 3.000 kilómetros de frontera común, respondió sin despejar dudas: 'No nos adelantemos. (...) Yo también soy dueño de mi silencio'.

Pero desde su llegada al poder su tono ha sido mucho más conciliador. 'No vamos en un plan de confrontación', remarcó este martes en la conferencia desde el Palacio Nacional, en la que habló en varias ocasiones de las 'buenas relaciones' entre los dos países.

El primer viaje al extranjero desde que asumió la Presidencia el 1 de diciembre de 2018 no está exento de polémica porque una parte de la opinión pública considera que con la visita se rinde pleitesía a Trump, famoso por sus exabruptos e insultos a México y su marcado discurso antiinmigración.

En plena pandemia

La visita de López Obrador llega en un momento crucial para México, sumido en una crisis económica no vista desde hace décadas por el coronavirus.

México suma al momento más de 261.000 casos y 31.119 defunciones. Mientras que Estados Unidos, epicentro mundial de la pandemia, ha superado los 2,93 millones de contagios y los 130.000 muertos.

Ambos mandatarios negaron, al menos las primeras semanas, la gravedad del problema.

El viaje ha llevado a un hecho inaudito: López Obrador se sometió, por fin, a la prueba de coronavirus, a la que dio negativo.

'Me la hice (la prueba) porque voy a viajar y tengo que actuar con responsabilidad y estar muy seguro de que no tengo afortunadamente este virus. Ya me hice la prueba, llevo mi certificado', explicó este martes.

Y en un enésimo ejemplo de moderación -para algunos críticos, servilismo- aseveró que si Washington le pide un nuevo análisis se lo hará sin problemas y 'humildemente'.

'Si allá, por el protocolo de salud, tengo que volver a hacerme la prueba, lo voy a hacer, porque tengo que ser respetuoso de las normas que tienen en ese país', concluyó.