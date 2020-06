$!López Obrador rechaza ser un 'vendepatrias' por visitar a Donald Trump

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este lunes que ir a visitar a su homólogo estadounidense, Donald Trump, para celebrar la entrada en vigor del nuevo tratado comercial entre México, Estado Unidos y Canadá (T-MEC) no le hace un 'vendepatrias'.

'No tengo problemas de conciencia porque yo vaya a Estados Unidos si siempre, durante toda mi vida, he sostenido que México es un país libre, independiente y soberano todo el tiempo. No soy un vendepatrias, para decirlo con claridad', aseveró en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

El mandatario mexicano hizo estas declaraciones por la polémica surgida en el país desde que anunciara su viaje a Washington, ya que algunas voces aseguran que un debilitado Donald Trump podría usar su presencia allí para hacer campaña de cara a los comicios de noviembre.

'Va a ser una reunión política en el buen sentido de lo que es la política, que tiene que ver con mis facultades, que me da, que me otorga, la Constitución', replicó antes de reconocer que no sabe si también estará allí el mandatario canadiense, Justin Trudeau.

A lo largo de la semana pasada se hicieron virales en las redes sociales algunas declaraciones de López Obrador, cuando era candidato a la Presidencia, amenazando con denunciar a Trump ante la ONU por su trato a los migrantes.

Ante las críticas, López Obrador declaró que la visita se producirá en 'un momento muy oportuno' ya que la alianza comercial que entrará en vigor el 1 de julio 'va a ayudar a reactivar la economía, va a ayudar a México'.

'Esta relación es para nosotros muy importante. Además, ha habido respeto del presidente Donald Trump hacia nuestro Gobierno. Ha habido una relación de respeto mutuo. No voy a decir más. Incluso el discurso del presidente Trump con relación ha México ha sido más respetuoso de cómo se expresaba anteriormente, cosa que agradecemos mucho', manifestó.

El presidente destacó la capacidad económica de Estados Unidos, un aliado importante para México, ya que es 'el mercado y la economía más fuerte del hemisferio'.

'Estamos hablando de una economía que medida en términos de PIB significa más de 20 billones de dólares. Solo para enfrentar la crisis están destinando el 13 % del PIB. Si son 20 billones de dólares, el 13 % son alrededor de 3 billones de dólares para enfrentar la crisis', resaltó, tras indicar que eso llega a México a través de las remesas.

'Se puede tener una muy buena relación con un país como Estados Unidos, que es un país vecino, manteniendo nuestro decoro, nuestra dignidad, nuestra soberanía', subrayó.

López Obrador recordó que su intención es hacer ese viaje 'en ruta comercial', no en avión privado, y que desde México únicamente le acompañarán el canciller, Marcelo Ebrard, el jefe de la oficina de Presidencia, Alfonso Romo, y la secretaria de Economía, Graciela Márquez.