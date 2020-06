$!López Obrador viajará a Washington con sus ministros de Exteriores y Economía

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló este jueves que el viaje a Washington para reunirse con Donald Trump lo hará en un vuelo comercial y estará acompañado de los secretarios de Relaciones Exteriores y de Economía.

'No voy a ir en avión privado, voy a ir en avión de línea. No hay forma de ir directo desde la Ciudad de México, tengo que hacer escala pero vamos a estar ahí. Me va a acompañar el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; la secretaria de Economía, Graciela Márquez, y Alfonso Romo, coordinador de la Oficina de la Presidencia', dijo en conferencia de prensa.

López Obrador dijo que la fecha del viaje 'está por definirse' y reiteró que tiene como principal objetivo conmemorar la puesta en marcha del nuevo tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que entrará en vigor el 1 de julio.

'Nada más estamos esperando a que responda el Gobierno de Canadá, el primer ministro (Justin) Trudeau, para ver si podemos estar juntos los representantes de los tres Gobiernos. Si no es así, ya tomé la decisión de ir a Washington a entrevistarme con el presidente Trump', expresó.

El mandatario mexicano perfiló una visita rápida, en la que solo se reunirá con su homólogo estadounidense, sin encuentros con la comunidad mexicana en Estados Unidos, para regresar rápido a México y 'seguir recorriendo el país'.

Además de hablar sobre el T-MEC, López Obrador quiere agradecer a Trump el apoyo para conseguir ventiladores par atender en México la epidemia de COVID-19.

'Voy a eso a Estados Unidos, a agradecer al presidente Trump por su gesto y solidaridad', dijo el mandatario, quien reiteró que ha mantenido una 'buena relación' con su homólogo estadounidense desde que asumió la presidencia de México en diciembre de 2018.

Frente a las críticas recibidas por querer reunirse con un presidente contrario a los migrantes mexicanos, López Obrador dijo que le 'importa mucho la relación con el Gobierno de Estados Unidos' porque es 'una relación económica y comercial indispensable'.

'No voy a cuestiones políticas o electorales. Es una visita de Estado. Tiene que ver con el inicio del tratado, que es de ayuda para México. ¿Hay riesgo? La política es como caminar siempre en la cuerda floja. Hay que correr riesgos y tomar decisiones', zanjó.

A raíz de esta reunión, muchos en México han rememorado el encuentro en 2016 en México entre el anterior presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, y Trump, entonces candidato republicano.

Una reunión que también tuvo lugar a las puertas de las elecciones estadounidenses y que Trump aprovechó para reivindicar la construcción de un muro fronterizo.

De visitar la Casa Blanca, sería la primera vez que López Obrador sale de México desde que asumió el poder a finales de 2018 y se trataría del primer encuentro que mantiene con su homólogo estadounidense.