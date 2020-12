$!Los chilenos vuelcan sus expectativas en nueva Constitución

Las enormes expectativas de los chilenos de obtener los cambios sociales que tanto esperaban están en la Constitución que el próximo año, y de manera inédita en el mundo, será escrita por igual número de mujeres y hombres.

La elite política quedó fuera de la redacción de la nueva Ley Fundamental luego de que un 78% de los chilenos que votaron en un plebiscito en octubre último decidiera marginarlos del proceso constituyente al optar porque sea escrita sólo por ciudadanos electos.

“Estamos en una fase de mucha expectativa y no puede ser de otra manera porque después de tanta acumulación (de desigualdad), no se puede pedir a la sociedad que tenga un realismo total”, dijo a The Associated Press el historiador Claudio Salinas, director del Magíster en Comunicación Política del Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile.