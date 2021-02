$!Los “Chinatown” de EE.UU. organizan su autodefensa ante la oleada de crimen

En el Chinatown de Oakland (California), uno de los más afectados por la violencia, unos veinte jóvenes asiáticos que se autodenominan 'Asians With Attitudes' (Asiáticos con carácter) se juntan casi cada día para recorrer las calles del barrio, hablar con los tenderos y vigilar que nadie cometa delitos, todo ello, según aseguran, sin portar armas de fuego.

Tranquilizar a los comerciantes

'Quiero que sepan que estamos aquí para ustedes, para que no vuelva a ocurrir', se dirige Jimmy a la propietaria de una tienda en el corazón de Chinatown en la que se venden desde zapatillas deportivas hasta utensilios para la cocina.

“Asians With Attitudes” (Asiáticos con carácter) un grupo de voluntarios, durante una de sus rondas el 13 de febrero de 2021 por el barrio chino de Oakland, California (EE.UU).

Un hombre murió tras ser embestido

En esta última categoría se incluyen dos de los episodios que más indignación han levantado: el de Vicha Ratanapakdee, de 84 años y que falleció tras ser embestido de forma brutal en San Francisco por Antoine Watson, de 19 años; y el de un hombre de 91 años que fue empujado al suelo por la espalda a plena luz del día en el Chinatown de Oakland.

'Solo en las últimas semanas ha habido más de una docena de ataques a personas mayores', explica a Efe Leanna Louie, veterana del Ejército estadounidense y una de las fundadoras de United Peace Corps, formada por ciudadanos voluntarios que patrullan el barrio chino de San Francisco.

'Esto no es nada nuevo. Los ataques a asiáticos americanos ocurren desde 1882 con la Ley de Exclusión de los Chinos. Siempre se nos ha culpado de ser los que quitamos trabajo a otras personas. Pero eso no es verdad, estamos dispuestos a hacer trabajos que mucha de la otra gente no quiere hacer', apunta Louie.