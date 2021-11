$!Los demócratas buscan aprobar hoy la agenda de Biden pese a división interna

La presidenta de la Cámara de Representantes de EE. UU., Nancy Pelosi, ofrece una conferencia de prensa en el Capitolio en Washington, DC, EE. UU., El 4 de noviembre de 2021. La Cámara de Representantes podría votar sobre la legislación Build Back Better y un marco de infraestructura bipartidista a partir de esta semana. Si se aprueba en la Cámara, la legislación Build Back Better tendría que volver al Senado, donde no está claro si los demócratas tienen suficientes votos para aprobarla.