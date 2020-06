$!“Los dominicanos en el exterior tenemos los mismos derechos que los de acá”

Lo de ser diputada no estaba en sus planes, dice Olivares a Diario Libre USA. Tampoco buscar una tercera postulación para representar la Circunscripción 2, es decir, a los dominicanos residentes en Miami, Curazao, Panamá, San Juan, San Martin, Caracas, y otros territorios circundantes, que suman 117,866 electores en el padrón de las elecciones del próximo 5 de julio.

Se inmiscuyó en servicios comunitarios y abrió dos hogares de atención a la salud mental. También, se vinculó a la política y ahora busca reelegirse para ser diputada de ultramar en un tercer periodo y seguir representando a una diáspora que –asegura– el Gobierno dominicano no le devuelve en función de lo que aporta a la economía.

En abril pasado, la legisladora sometió en la Cámara de Diputados una resolución en la que recomienda al presidente Danilo Medina incluir a la diáspora en el programa de ayuda gubernamental por el estado de emergencia ante el coronavirus, pero no se ha aprobado.

La legisladora fue de los primeros siete diputados de ultramar elegidos en 2012 para el Congreso Nacional, una figura establecida en la reforma constitucional de 2010 para representar a los dominicanos que residen en el exterior, que superan los 2 millones de personas. Se reeligió en 2016 con 11,646 votos.

Su tiempo lo pasa entre la República Dominicana y los territorios de la circunscripción. Desde agosto de 2016 hasta abril de 2020, asistió a 194 sesiones de la Cámara de Diputados, presentó excusa en 112 y en tres está registrada como ausente, según consta en el sistema legislativo.

“En ocasiones he durado dos meses sin ir a mi casa (en Puerto Rico) y me he juntado con mi esposo quizás en un aeropuerto”, dice.