$!Los hospitales de EEUU, ante una posible lotería de vacunas entre su personal

Posible lotería de vacunas

Debate entre los profesionales

Más allá de la probable escasez de dosis en las primeras tandas y su complicada distribución y almacenamiento, entre las paredes de los hospitales y clínicas existe un debate sobre si es buena idea ser de los primeros vacunados.

En el lado a favor está el enfermero especialista Nathanael Jaworksi, que trabaja en una clínica del Hospital St. David's, en Austin, la capital de Texas.

'La razón por la que me siento cómodo recibiendo esta vacuna es porque me evitaría desarrollar un caso grave de covid-19 que requeriría hospitalización. Confío en el proceso de desarrollo de la vacuna en el que los científicos de todo el mundo han trabajado incansablemente', contó el enfermero de origen rumano en una entrevista con Efe.

No obstante, el propio Jaworski compartió alguna preocupación.

'Por lo general, el proceso para hacer una vacuna es de 10 años; en esta ocasión lo han reducido a menos de un año. Es posible que se haya omitido algún procedimiento', aseguró.

En esa línea de inquietud se expresó, en declaraciones a Efe, una enfermera nicaragüense de un hospital de Miami (Florida, EE.UU.), que prefirió no hacer público su nombre.

'Yo no me voy a poner la vacuna hasta dentro de unos meses o años, y en nuestro hospital no nos van a obligar. Otros doctores y compañeras tampoco quieren por los posibles efectos secundarios que todavía no se conocen', concluyó la profesional sanitaria.