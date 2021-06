$!Los intérpretes afganos de las tropas de EE.UU. temen la venganza talibana

Ahmad Wali, que trabajó durante una década para la embajada estadounidense en la capital afgana, comparte el miedo a quedarse en Afganistán después de que su aplicación de visado especial fuese denegada en 2016.

'No sé por qué me pusieron en la lista negra, pero sé que un día me van a matar si Estados Unidos no me da una visa', explicó Wali, que asegura que ha perdido a dos familiares a manos de los talibanes.

El miedo del intérprete y de miles de afganos en su misma situación no ha hecho sino aumentar desde que Estados Unidos y la OTAN comenzaron el pasado 1 de mayo la fase final de la retirada de las tropas.

En tan solo un mes y medio, los talibanes han redoblado los ataques y han conseguido capturar unos 30 distritos en diversas partes del país.