$!Los once viajes del Papa para construir puentes con el Islam

- JORDANIA (mayo de 2014)

- ALBANIA (septiembre de 2014)

- TURQUÍA (noviembre de 2014)

- BOSNIA (junio de 2015)

- REPÚBLICA CENTROAFRICANA (noviembre de 2015)

- AZERBAIYÁN (noviembre de 2016)

En la mezquita de Bakú, el papa clamó: 'Dios no puede ser invocado por intereses partidistas y fines egoístas, no puede justificar forma alguna de fundamentalismo, imperialismo o colonialismo. ¡Nunca más violencia en nombre de Dios!».

- EGIPTO (abril de 2017)

Visitó la mezquita y, por invitación del gran imán Ahmed al Tayeb, la universidad de al-Azhar, donde subrayó: 'como líderes religiosos estamos llamados a desenmascarar la violencia'. 'Hoy se necesitan constructores de paz, no de armas; hoy se necesitan constructores de paz, no provocadores de conflictos; bomberos y no incendiarios; predicadores de reconciliación y no vendedores de destrucción'.