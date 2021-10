$!Los selfis impertinentes en la tragedia del volcán español de La Palma

Muchos vecinos de El Paso o de Los Llanos, en la isla española de La Palma, no lo dicen, pero se les nota, y otros no se callan: que los turistas saquen fotos del volcán en erupción es lógico, pero que se hagan selfis, sonrientes, posando familias enteras, duele ante tanta tragedia.

Falta de empatía

Entre los lugares más frecuentados por los curiosos está el estacionamiento, elevado varios metros sobre la carretera, de una tienda de muebles.

Allí, dos de sus empleadas no se contienen al ver a parejas, familias, algunas con abuelos y nietos, posar sonrientes con el volcán de fondo.

“¡Qué falta de empatía, por favor!”, comentan entre ellas en voz alta, para que se las escuche, para que, quien quiera y lo entienda, capte su queja.

Una de estas trabajadoras es Yurena, que comenta a Efe que estas personas “parecen ajenas a la desgracia”, quizá porque “lo ven desde fuera”.

“Reconozco que -el volcán en erupción- es un fenómeno de la naturaleza, es impactante, pero cuando conoces todo el daño que ha hecho...”.

Lo que más llama la atención y duele es verlos haciéndose selfis sonriendo, tercia su compañera Victoria, quien contrapone esta actitud a la de los afectados directamente por el volcán: cuando se acercan a la tienda “no vienen a pedir, vienen a comprar” porque lo perdieron todo. “Son las dos caras de la moneda”.

“Esta clase de turismo no sé qué beneficio le da a la isla. No lo veo. Este de ahora, no. No digo que en un futuro, sí, pero ahora no”, indica Victoria, quien lanza otra reflexión: “Cuanto más turismo, menos viviendas” habrá para los que se han quedado sin la suya.