$!Miami: destino de negocios, vacaciones y vacunación para los paraguayos

A menos de ocho horas en vuelo directo desde Asunción, Miami se presenta como un destino de negocios y vacaciones para los paraguayos, pero también como una exclusiva alternativa para conseguir una vacuna contra el coronavirus que no saben cuánto tiempo tardarán en obtener en su país.

En busca de la vacuna

Sin la vacuna asegurada, todo su viaje estaba 'en veremos', pero no le importaba 'hacer un esfuerzo de tres semanas' para esperar a la segunda dosis si lograba acceder a la primera.

'Es cuestión de cada uno, personalmente', dijo a Efe, y no vio inconveniente en vacunarse si tuviera la posibilidad.

'Yo creo que está bien, porque acá las vacunas están escaseando y si tenés la oportunidad de irte para vacunarte, no le veo ningún problema', aseguró.

Con toda la terminal vacía, los cinco mostradores de Eastern Airlines operativos no paraban de facturar maletas, mientras en la cola esperaban familias enteras, jóvenes con bolsos costosos y personas mayores.

Tres frecuencias semanales

Para Eastern Airlines, la compañía que opera el vuelo directo Asunción-Miami, 'no es ninguna sorpresa' este flujo de pasajeros, como aclaró a Efe su gerente de Aeropuertos, Jorge Fragnaud.

La aerolínea recuperó este año la ruta suspendida en 2015 por American Airlines, y se estrenó con dos frecuencias semanales, martes y sábados, a la que se sumará una tercera los jueves a partir del 29 de abril.

Fragnaud recalcó que esa tercera frecuencia estaba en los planes iniciales de la compañía desde que solicitó el permiso para operar en Paraguay y no responde a un aumento de pasajeros en las últimas semanas.

'Esta fue una ruta siempre muy rentable (...). Acá hay muchos pasajeros que tienen sus negocios en EE.UU. o tienen familiares, muchos son paraguayos que viajan de regreso a sus hogares en EE.UU. Miami es la puerta de las Américas', dijo a Efe.

Además de estos motivos, si algunos viajan para vacunarse o no es algo que tampoco descarta.

'Yo no interrogo a los pasajeros para qué van. Seguramente habrá algunos que vayan para eso, pero no tengo la menor idea. Evidentemente, algunos van, aprovecharán, pero no es algo que yo pueda decir si van para eso', agregó. EFE

Paraguay registra desde marzo de 2020, cuando se detectó el primer caso, 248.364 contagios, 5.251 fallecidos y 203.982 recuperados.