$!Netanyahu vuelve al banquillo de acusados en plena campaña electoral

Protestas ante la corte

Poco antes de las 7.00 GMT, Netanyahu llegó al Tribunal de Distrito de Jerusalén, entre amplias medidas de seguridad y decenas de manifestantes que lo calificaron de 'ministro del crimen'. 'No nos rendiremos hasta que dimita', coreaban.

En esta ocasión, no hubo simpatizantes, después de que el domingo el primer ministro les pidiera no asistir por las limitaciones de reunión de la pandemia. 'Sé que quieren darme fuerza por los casos inventados y falsos en mi contra' pero 'no vengáis', dijo el mandatario, que ha acusado a medios de comunicación, fiscales y Policía de 'caza de brujas'.

Dentro de la sala, donde estuvo menos de una hora y luego dejó a su equipo legal con el resto de la vista, se acogió al escrito de sus abogados y se declaró no culpable.