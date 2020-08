$!Nueva York da a conocer su polémico plan de retorno a clases

Los salones que no tengan una ventilación apropiada no serán usados, los edificios se desinfectarán cada noche y las zonas de alto contacto se limpiarán varias veces durante el día, de acuerdo con lo anunciado por De Blasio y Carranza, que hoy visitaron algunas escuelas.

El rechazo del sindicato de maestros

Los temores de una maestra del Bronx

Maritza, maestra de escuela elemental en El Bronx desde hace 28 años, aseguró a Efe que pese a las 'promesas' de la Alcaldía no se siente segura por 'los casos de positivos que aún hay en muchas comunidades'.

'No me siento cómoda con el plan, todavía no me convence', sostuvo la maestra de una escuela del sur de El Bronx, una de las áreas impactadas por el virus en este condado.

Además, según su opinión, 'la mayoría de los padres no quieren enviar a sus hijos'.

Indicó que siempre se hacen reuniones con padres al inicio de un nuevo curso 'pero hay muchas dudas' sobre este semestre en particular.

'Me gustaría quedarme dando clase desde casa, muchos de mis colegas también lo prefieren, no quieren que pase lo de Florida' donde ha habido un repunte de casos del virus, así como en otros estados, concluyó.

Sobre la posibilidad de una huelga, expresa que preferiría que todo se solucionara 'como ha ocurrido hasta ahora'.