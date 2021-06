$!Nueva York, un polo turístico acuciado por el aumento de tiroteos

Proliferación de tiroteos

Además, los arrestos relacionados con armas de fuego alcanzaron cifras no vistas en 25 años en el primer trimestre de 2021, según la NYPD, que ha establecido colaboraciones con las autoridades federales para detener el flujo de armas hacia la región.

Centro del debate

Precisamente la creciente inseguridad en las calles fue un tema clave en las elecciones primarias de Nueva York celebradas este martes, en las que, a falta de días para conocerse los resultados, el favorito es el expolicía demócrata Eric Adams, actual presidente del distrito Brooklyn.

Adams, afroamericano, ha sido uno de los candidatos que más ha insistido en reforzar la Policía después de que el año pasado la entidad sufriera un recorte presupuestario de 1.000 millones de dólares, frente a otros rivales que abogaban por profundizarlo.

Muchos expertos atribuyen el aumento de la criminalidad a las consecuencias de la pandemia, algunas de ellas sociales, como el desempleo y la ansiedad, y otras burocráticas, como la liberación de detenidos en custodia antes de los juicios o de personas ya condenadas, para evitar contagios en el sistema de prisiones.

Asimismo, señalan los recortes que han sufrido los Departamentos de Policía en grandes ciudades, fruto de las reivindicaciones de 'quiten fondos a la Policía' en las protestas contra la brutalidad policial y la injusticia racial tras el asesinato del afroamericano George Floyd a manos de un agente blanco el año pasado.

No obstante, para el profesor y director del Centro de Investigación del John Jay College of Criminal Justice, Jeffrey Butts, 'no hay evidencias de que los presupuestos policiales o incluso los cambios (en los mismos) sean responsables del aumento de tiroteos que hemos visto en todo Estados Unidos'.