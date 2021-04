$!Numerosos retrasos en la apertura de mesas electorales en Perú

En la mayoría el retraso se debe a la ausencia de los miembros de mesa, un deber cívico penado con una multa de hasta 60 dólares en caso de no comparecencia, pero que parece no haber inducido a participar a cientos de ciudadanos que habían sido convocados para esa labor.

Fallan los titulares

'No se puede instalar la mesa, hay solo un voluntario. Los titulares han fallado y a todos los señores de la fila se les pide que sean voluntarios y nadie quiere. Y la ley dice que mientras no haya tres miembros de mesa no se pueden hacer las elecciones', dijo a Efe Luis Pilfo, personero (observador) de un partido político en una mesa del populoso barrio de Villa María del Triunfo.

Según Pilfo, en la mesa se estaban 'buscando voluntarios' ante la evidencia de que la 'gente que había sido avisada y preparada' de antemano para esta labor 'estaba causando este perjuicio'.

Elsa Castilla, una votante discapacitada y mayor, indicó a Efe que llevaba más dos horas 'parada' en la fila y denunció que funcionarios de la ONPE les estaban diciendo que fueran ellos mismos los que 'buscaran voluntarios' para abrir las mesas o que se fueran sin votar.

Más de 25 millones de peruanos están llamados desde las 07:00 horas de este domingo (12:00 horas GMT) a votar para elegir al nuevo presidente para el periodo 2021-2026, dos vicepresidentes, 130 legisladores y cinco representantes para el Parlamento Andino.

Un total de 86.488 mesas de votación están previstas en todo el territorio nacional para recibir a los electores hasta las 19:00 horas de esta jornada, un horario extendido respecto al habitual en las elecciones peruanas debido a la pandemia de covid-19.

Los ciudadanos entre los 18 y los 70 años de edad están obligados a votar en esta jornada, pues de lo contrario deben pagar una multa que va entre los 88 y 22 soles (24 a 6 dólares), dependiendo del lugar de residencia.