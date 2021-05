$!Ocasio-Cortez tiene rifirrafe con legisladora republicana cercana a QAnon

La congresista Alexandria Ocasio-Cortez, una de las estrellas emergentes del Partido Demócrata, ha protagonizado un rifirrafe con la legisladora republicana Marjorie Taylor Greene, vinculada al movimiento conspiratorio QAnon, que copó este jueves buena parte de la actualidad política en Washington DC.

El encontronazo, ocurrido el miércoles por la tarde, ha hecho que incluso la presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, pidiera este jueves una investigación legislativa sobre 'la agresión verbal' a Ocasio-Cortez.

Según dos periodistas del diario Washington Post que fueron testigos del incidente, Ocasio-Cortez salió del hemiciclo cuando Greene le gritó dos veces '¡Eh, Alexandria!', en un intento de llamar la atención de la congresista de Nueva York.

Como Ocasio-Cortez no se paró, Greene aceleró el paso y le espetó a la política izquierdista que no estaba defendiendo sus creencias 'socialistas radicales' por no querer hablar con ella.

Además, le preguntó en tono desafiante por qué apoyaba al movimiento anarquista ANTIFA y a Black Lives Matter (las vidas negras importan), a los que tachó de grupos 'terroristas'.

'No te importa la gente estadounidense. ¿Por qué apoyas a los terroristas y ANTIFA?', dijo la congresista de Georgia.

Ocasio-Cortez no se detuvo en ningún momento a responder a las provocaciones de Greene y tan solo se dio la vuelta una vez para elevar sus manos al aire exasperada.

Tras el suceso, Greene se burló de la congresista demócrata en un tuit en el que aseguraba que Ocasio-Cortez no se atreve a debatir con ella sobre el Nuevo Pacto Verde (socialista), una iniciativa lanzada por la demócrata para luchar contra el cambio climático.

Tanto Ocasio-Cortez como su oficina mantienen silencio sobre este episodio.

QAnon es un fenómeno de internet que promueve teorías sin base alguna, como que el mundo está dirigido por una organización de pedófilos satánicos o que los incendios forestales en el oeste estadounidense fueron causados por activistas de Black Lives Matter. EFE