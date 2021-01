$!Ocho dominicanos destacados en Estados Unidos que deberías conocer

1. José Rodríguez

José Rodríguez junto al ex secretario de justicia de Puerto Rico Erick Holder, el día que fue invitado a presidir la investigación de la reforma de la policía de Puerto Rico.

Él logró que se le prohibiera a la policía de la Isla pedirles identificación a los inmigrantes y que se les dotara de licencia de conducir a los dominicanos, aunque estos no tuvieran un estatus legal. También propició la promulgación de una ley que les permitiera sacar cuentas de banco, convirtiendo a Puerto Rico en un santuario para los indocumentados.

2. Marisol Chalas

3. Amanda Séptimo

4. Julia Álvarez

La escritora, poeta y novelista Julia Álvarez nació en la la República Dominicana en el año 1950 y a los 10 años emigró junto con su familia a los Estados Unidos.

Álvarez fue honrada como uno de los seis dominico-americanos que han hecho contribuciones significativas a la comunidad dominicana en ambos países, siendo anfitriones el Dominican American Assistance Fund y el Departamento de Estado de Estados Unidos.

El John Jay College, de The City University of New York, le otorgó el Doctorado Honoris Causa en Ciencias Humanas en 1996, y en septiembre del año 2000 fue declarada Mujer del Año, por la revista Latina Magazine.

Sus novelas han sido elogiadas por los más importantes medios de comunicación de los Estados Unidos y Latinoamérica. En 1994, En el Tiempo de las Mariposas, su segunda novela, fue nominada al mejor libro del año por el National Book Critics y elegida el mejor libro de 1994 por la American Library Association.

El 28 de julio de 2014, el presidente Barack Obama entregó la Medalla Nacional de las Artes